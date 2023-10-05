Беспилотник имеет модульную архитектуру, что позволяет использовать его в различных ситуациях.

Сербия представила новый барражирующий боеприпас Vila 1 (Vlatacom Integrated Loiting Ammunition 1). Он способен преодолевать расстояние до 300 км и нести столько же килограмм взрывчатки. Для управления этим дроном используется комбинация технологий.

Об этом пишет портал Army Recognition. Известно, что новую разработку представили на сербской выставке "Партнер 2023". Дрон разработал институт Vlatacom. Беспилотник имеет модульную архитектуру, что позволяет использовать его в различных ситуациях – в него можно интегрировать разные системы наведения и конфигурации боеголовок. Сама боеголовка оснащена системой взрывателя vAF-M17/vFI-17 для более высокой точности наведения.

Для управления Vila 1 использует сразу несколько технологий – боеприпас идет к цели по запрограмированной траектории, используя глобальную навигационную спутниковую систему GNSS и инерциальную навигационную систему INS. Уже в целевой зоне задействуется оптико-электронная система и двусторонняя радиосвязь. Кроме того, для распознавания цели используется искусственный интеллект.

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Барражирующий боеприпас Vila 1 запускается из ствола, встроенного в машину, оснащенную колесной формулой 8x8, чтобы обеспечить адаптируемость к различным ландшафтам. Пусковую установку также можно интегрировать на военные корабли.

"Барражирующий боеприпас Vila 1 имеет длину 5,5 м (без ускорителя), размах крыла 2,7 м, рабочую высоту от 50 м до более 7000 м, крейсерскую скорость 926 км/ч (или 0,75 Маха), и боевой частью мощностью 300 кг, доступной в различных типах. Движение осуществляется за счет турбовентиляторного/турбореактивного двигателя, запуск которого инициируется разгонным двигателем из пусковой трубы. Vila 1 может похвастаться запасом хода до 300 км, включая функцию барражирования", – пишет издание.

Новые разработки в военной сфере

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Несколько месяцев назад СМИ писали, что в Британии секретно разработали для Украины 3D дрон-самоубийцу. Однако о его характеристиках ничего не известно.

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