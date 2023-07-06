Президент Украины проведет переговоры с первыми лицами странами.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 6 июля внезапно прибыл в Чехию. Глава украинского государства поведет проведет переговоры с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой и другими политиками.

Телеканал ČT24 сообщил, что правительственный борт прибыл в Прагу. Самолет с Зеленским сопровождала пара истребителей Gripen. После прибытия президент Украины сразу же направился в резиденцию президента Чехии в Пражском Граде.

В ходе визита глава украинского государства проведет переговоры с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, главами обеих палат парламента, а также встретится с членами правительства и парламента.

"В центре внимания – оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация Формулы Мира, восстановление Украины", - сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

Визит Зеленского в Болгарию - главные новости

Президент Владимир Зеленский 6 июля посетил с визитом Софию. Он провел встречи с премьер-министром Николаем Денковым и президентом Болгарии Руменом Радевым.

Украина подписала с Болгарией Декларацию о евроатлантической интеграции Украины. Также София поддержала украинскую формулу мира.

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