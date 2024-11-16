По его мнению, что если у нас ее так дальше и не будет, тогда большой вопрос - "будем ли мы в НАТО через 20 лет".

Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что создание ядерной бомбы в Украине станет очень мощным стимулом для приглашения ее в НАТО.

"Выражу исключительно свое личное мнение, что я бы не рассматривал создание в Украине ядерной бомбы как альтернативу нашему членству в НАТО. А скорее рассматривал бы ядерную бомбу как очень мощный стимул. Вот, когда она у нас будет, то НАТО ничего не останется, как позвать нас стать членом Альянса, чтобы дальше контролировать, как мы эту бомбу используем". - сказал он в эфире Эспрессо.

По его мнению, что если у нас ее так дальше и не будет, тогда большой вопрос - "будем ли мы в НАТО через 20 лет, хотя далеко не факт, что через 20 лет этот Альянс будет существовать".

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По словам Дикого, сейчас меняется весь мир, и не только Украина сейчас в такой ситуации, в точке бифуркации, откуда дорога идет или в одну сторону, или в другую. Он добавил:

"НАТО так же в очень сложной ситуации - или Альянс очень изменится и станет намного сильнее, или может и не пережить четыре года Трампа. Но если исходить из позитивного сценария, то НАТО переживет Трампа, станет сильнее, а нас с ядерной бомбой просто будут вынуждены туда пригласить и даже будут упрашивать, чтобы мы вступили в Альянс и получили их гарантии безопасности".

Дикий убежден, что там мы станем частью коллективной безопасности и не будем делать какие-то решительные шаги, угрожая своей бомбой.

"Если у нас этой бомбы так и не будет, то большой вопрос - достаточной ли будет мотивация у членов Альянса рисковать своими гражданами ради нашей безопасности?" - подытожил он.

Возможность создания ядерного оружия в Украине

Ранее издание The Times утверждало, что Украина якобы может создать элементарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев. Это может произойти в случае, если Дональд Трамп откажется от дальнейшей военной помощи для Украины. Однако, в МИД Украины опровергли эту информацию.

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что вопрос о создании собственного ядерного оружия станет актуальным, если Украине откажут в членстве в НАТО и принуждать к капитуляции перед Россией, которая развязала войну против Украины.

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