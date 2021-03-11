Помимо испытаний модернизированных систем самолет планируют использовать для обучения летчиков и наземного персонала.

В США из дальнего бомбардировщика B-1B Lancer сделали наземную лабораторию.

Самолет с бортовым номером 86-0999 специалисты американских ВВС будут использовать для испытания нового программного обеспечения, вооружения и систем его подвеса, а также усовершенствованного бортового оборудования, пишет N+1 со ссылкой на Flightglobal.

Сейчас самолет находится на авиабазе «Эдвардс» в Калифорнии. Наземная лаборатория получила обозначение EAGIL (Edwards Aircraft Ground Integration Lab).

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B-1B имеет размах крыльев 42 метра, изменяемую стреловидность крыла и может выполнять полеты на сверхзвуковой скорости.

Максимальная взлетная масса бомбардировщика — 216 тонн. Он способен нести вооружение массой до 57 тонн, включая 23 тонны на 6 внешних точках подвески, и выполнять полеты на скорости до 1,3 числа Маха.

Поначалу у самолета был стратегический статус, и он мог доставлять ядерное оружие. Однако перед принятием на вооружение бомбардировщика B-2 Spirit B-1B этого статуса лишился.

В феврале 2021 года ВВС США приступили к постепенному списанию бомбардировщиков B-1B, которые к 2036 году планируют полностью снять с вооружения. Однако до списания самолеты, остающиеся в составе ВВС США, пройдут модернизацию. Обновленные системы перед установкой на строевые самолеты будут проходить испытания в том числе в наземной лаборатории B-1B.

В ближайшее время с бомбардировщика снимут двигатели и другое оборудование, которое не пригодится в испытаниях. Выполнять полеты самолет больше не сможет, однако для испытаний его можно будет буксировать по аэродрому.

Помимо испытаний модернизированных систем B-1B планируют использовать для обучения летчиков и наземного персонала, в том числе специалистов по вооружению.

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Автор: Катерина Комолова