Всего надо собрать около 4,3 миллионов евро.

К большому сбору денег на вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk для украинской разведки присоединились жители Словакии.

Как сообщается в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины, за неделю чехи и словаки собрали уже 400 тысяч евро. Известно, что общая сумма сбора - около 4,3 миллиона евро.

"В авиапарке ГУР МО Украины уже есть один такой вертолет, который помогает выполнять боевые и специальные задачи, миссии по доставке военных грузов и личного состава, ведению радиоэлектронной борьбы, а также эвакуации раненых", - добавили они.

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В разведке поблагодарили всех, кто помогает Украине. Также они напомнили, что в рамках инициативы "подарок для Путина" чехи уже донатили на приобретение 15 комплексов противовоздушной обороны Viktor, танк Т-72 и РСЗО RM-70 для Вооруженных сил Украины.

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Известно, что вертолет 1980 года имеет частного владельца. Его уже осмотрели украинские авиационные эксперты, они определили, что он в хорошем состоянии.

Если деньги соберут, то Министерство обороны Чешской республики организует его передачу Украине. Вертолету даже дали "имя" - Честер.

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