Удалось собрать уже около 250 тысяч долларов.

Чешская инициатива "Подарок для Путина" открыла сбор средств на вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk для Украины. Они назвали его "Честер".

На сайте сбора указывается, что подержанный вертолет находится в частных руках. Цену в чуть более чем 100 миллионов крон согласовали с экспертами и украинской стороной. Также вертолет 1980 года осмотрели украинские авиационные эксперты.

"Он находится в хорошем состоянии и, если нам удастся его купить, будет использоваться украинской военной разведкой, которая хочет задействовать его в специальных операциях и использовать для обучения пилотов. Важно знать, что эта организация уже владеет и использует как минимум одну такую машину", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Black Hawk оснащен четырехлопастными несущими и хвостовыми винтами, приводимыми в движение двумя турбовальными двигателями General Electric T700. Он имеет широкий спектр применения, включая транспортировку войск, ведение радиоэлектронной борьбы и аэромедицинскую эвакуацию.

Внутренняя полезная нагрузка составляет 1200 кг, внешняя - 4100 кг, что позволяет перевозить 11 солдат с оборудованием или гаубицу с экипажем. Авионика включает навигационную систему GPS и может быть оснащена крыльевой системой ESSS, позволяющей нести топливные баки и вооружение массой до 4500 кг, включая ракеты и крылатые ракеты.

Передать его украинской разведке хотят с помощью Министерства обороны Чешской Республики. Согласно данным на сайте, собрано уже около 250 тысяч долларов.

"Черный ястреб" на вооружении разведки: что известно

Напомним, что в феврале этого года украинская разведка опубликовала снимки бойцов ГУР на фоне вертолета UH-60 Black Hawk. Отмечалось, что боевые вертолеты "значительно увеличивают возможности спецподразделений и эффективность выполнения спецопераций".

При этом о поставках этих вертолетов от других стран официально не сообщалось.

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