Ранее Украине не передавали эти самолеты, поскольку США не считали их решающими для украинского контрнаступления.

Президент США Джо Байден еще не принял окончательного решения о передаче Украине истребителей F-16.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN в воскресенье, пишет Politico.

"Я думаю, что учитывая количество (F-16 - УНИАН), которые сейчас доступны на складах наших европейских союзников, и то, что, исходя из денег, которые нам выделил Конгресс, есть так много других приоритетов в отношении систем, которые можно предоставить, возможно, мы больше сосредоточимся на передаче третьей стороной, но президент еще не принял окончательного решения", - отметил Салливан.

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Советник добавил, что Украина не получила истребители раньше, поскольку они не были "критически важными" для ожидаемого контрнаступления ВСУ. Впрочем, условия меняются.

"Соединенные Штаты мобилизовали исключительные усилия, чтобы вовремя и в полном объеме предоставить Украине все необходимое для начала этого контрнаступления. Теперь, когда мы это сделали, мы можем ожидать долгосрочной способности Украины защищать себя и сдерживать российскую агрессию. Истребители четвертого поколения, западные истребители F-16 необходимы для этой борьбы", - сказал Салливан.

F-16 для Украины

Украина уже несколько месяцев упорно работает над получением боевой авиации. недавно нам отказывали, но последние заявления мировых лидеров говорят об изменении риторики. Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания создали коалицию для обеспечения Украины боевыми воздушными силами. Премьер Великобритании Риши Сунак отмечал, что его страна готова начать обучение украинских пилотов уже этим летом.

Президента США Байден во время встречи с Зеленским на саммите тоже объявил о намерения США готовить украинских пилотов.

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя вопрос самолетной коалиции, отмечал, что это должно стать сигналом для России, что она не сможет одержать победу в длительной войне с Украиной.

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