По словам Каткова, переработка планирующих бомб в крылатые ракеты делает их украинским оружием, поэтому становится возможным бить им по своему усмотрению, не дожидаясь каких-либо разрешений.

Планирующие авиабомбы JSOW, которые Соединенные Штаты Америки решили передать Украине, могут быть модернизированы в полноценную крылатую ракету. Об этом в эфире "Апостроф TV" сказал Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express.

Он отметил, что текущие базовые характеристики JSOW ставят вопрос, "зачем их вообще передали".

"Дело в том, что да, это планирующая бомба, названа она дальнобойной. Но дело в том, что ее дальность использования, которая, по оценкам, составляет примерно 110 километров от места сброса, - это в условиях высотного, высокоскоростного полета. То есть самолет поднимается на высоту 10-12 километров, и с этой высоты швыряет эту планирующую бомбу, и где-то 110 километров она пролетит", - пояснил Катков.

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В то же время, подчеркнул эксперт, украинская авиация не может подниматься на такие высоты, а наоборот "жмется к земле", ведь у врага есть преимущество в зенитно-ракетных комплексах и авиации.

"И осуществляется сброс авиационных боеприпасов подобного класса. Речь идет о JDAM-ER, речь идет о SDB. Из так называемого маневра кабрирования. То есть, когда самолет на малой высоте подходит к району сброса, задирает нос, делает "горку" и на вершине этой "горки" он делает сброс авиационного боеприпаса в виде планирующей авиационной бомбы", - сказал он.

Так, за счет этого дальность JDAM-ER, SDB и JSOW будет составлять, по его словам, ориентировочно, плюс-минус, 40 километров:

"Это не о дальнобойных ударах".

Он говорит, что JSOW стоит значительно больше, чем, например, JDAM-ER, который стоит в разрезе десятков тысяч долларов. Тогда как JSOW уже на стадии начала производства в 2000-х годах стоила от 350 тысяч. А последние ее версии, как говорит эксперт, которые перестали производить в 2015-м году, стоили уже тогда более 700 тысяч долларов.

Таким образом, подчеркнул он, боеприпас стоимостью фактически под 1 миллион имеет ту же дальность и примерно те же возможности, что и JDAM-ER, который стоит значительно дешевле.

"Поэтому и возник вполне логичный вопрос, зачем это передавать... Пентагон никогда не был замечен в том, что делает не прагматичные шаги. И единственное объяснение, на мой взгляд, - это осторожное предположение, это не подтверждено ни одним из официальных лиц, это лишь теория, что можно сделать с JSOW такое, чтобы превратить ее в действительно ценное значимое средство уничтожения русни", - сказал эксперт.

Он уточнил, что речь идет о том, что существует вариант модернизации планирующих бомб JSOW в полноценную крылатую ракету. Этот проект получил название JSOW-ER, он существовал в США с конца 2000-х годов по 2023 год.

"Боеприпас в виде JSOW-ER как крылатая ракета уже летал полноценно в 2009 году. И дальность использования JSOW-ER как крылатой ракеты составляет более 500 километров", - отметил главный редактор Defense Express и добавил, что впоследствии от проекта отказались в пользу другого.

Так, относительно смысла передачи JSOW Катков отметил, что "возможность переделки планирующих бомб в крылатые ракеты - это один из вариантов".

"Самое главное то, что это уже будет тогда украинское оружие, украинская крылатая ракета. И куда ею бить, когда, как именно, не дожидаясь каких-либо разрешений, становится возможным. Потому что это уже украинское оружие. Это мы сделали в Украине, ее модернизировали, например. Конечно, если это предположение окажется правдой", - сказал он.

Эксперт добавил, что таким образом Вашингтон может обойти "красные линии" относительно разрешений на передачу дальнобойного вооружения, которые они сами себе и нарисовали".

Что еще известно о JSOW

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что США выделят для Украины новый пакет помощи на сумму в 7,9 млрд долларов. По словам президента США Джо Байдена, на эту сумму в частности будут переданы и крылатые авиабомбы JSOW.

Эксперты достаточно осторожно оценивают эффективность этих боеприпасов, акцентируя внимание на относительно небольшой дальности AGM-154 JSOW, что может быть критичным в условиях российско-украинской войны.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что JSOW могут помочь Силам обороны непосредственно на линии боестолкновения. По его словам, расстояние работы в 130 км "позволит нам очень хорошо работать по линии фронта". "Мы говорим об уничтожении военной техники или группировки, которая находится на линии боестолкновения. Но здесь надо понимать, что их надо использовать на самолетах F-16. И надо будет прикрывать эти самолеты", - сказал он.

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