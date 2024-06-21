Украина имеет очень ограниченное количество самолетов Су-24М, модифицированных под Storm Shadow, тогда как пусковых установок для ATACMS - около 60 единиц.

Украина имеет на вооружении как американские ракеты ATACMS, так и европейские ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Первые запускаются с наземных установок, другие же – с самолетов.

В Military Balance Blog от IISS проанализировали, какие же из дальнобойных ракет являются для Украины лучшими – американские баллистические ракеты ATACMS или европейские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и SCALP-EG.

Отмечается, что в апреле 2024 года Украина получила "значительное количество" баллистических ракет малой дальности армейской тактической ракетной системы (ATACMS) от США. В октябре 2023 года Вашингтон предоставил Киеву вариант ATACMS меньшей дальности, известный как M39 Block I. Ее дальность составляет 165 километров, чего было недостаточно для поражения целей на территории оккупированного Крыма. Она также использует кассетную боеголовку и как таковая не пригодна для использования против защищенных целей.

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Передача неопределенного варианта ракет большей дальности представляет собой изменение в политике США. Варианты ATACMS большей дальности включают в себя ракеты с единичными или кассетными боеголовками, и все они имеют дальность до 300 км. Непонятно, какой именно вариант (или варианты) ATACMS был передан.

Однако ограниченный радиус поражения, видимый на снимках последствий удара Украины по паромам в Керченском проливе 30 мая, позволяет предположить, что поставка могла включать вариант с унитарной боеголовкой. Возможно, США передали некоторые из оставшихся единиц старых ATACMS, в то время как они пополняют свои запасы вновь созданным вариантом М57, что уменьшило беспокойство относительно запасов.

Поставка ATACMS большей дальности последовала за передачей Украине экспортных вариантов франко-британской крылатой ракеты SCALP EG/Storm Shadow дальностью 250 км. Недавние атаки на южные районы оккупированного Россией Крыма свидетельствуют о том, что Украина уже применила новую американскую ракету.

"15 мая Украина нанесла удар по авиабазе Бельбек под Севастополем и уничтожила два истребителя МиГ-31 и до двух боевых самолетов МиГ-29, а также топливный склад. Неделей позже украинские силы сообщили, что потопили ракетный корвет класса "Каракурт" проекта 22800 на Севастопольской военно-морской базе. По данным военной разведки Великобритании, "очень вероятно", что во время последнего удара были использованы ATACMS вместе с боеприпасами одностороннего поражения", – пишет издание.

Авторы публикации отмечают, что поставка ATACMS большой дальности в Украину, независимо от любых ограничений со стороны США, усилит ее способность поражать российские цели на большем расстоянии. Они также дополнят потенциал крылатых ракет воздушного базирования, который ограничен количеством самолетов Су-24М, модифицированных под крылатые ракеты SCALP EG/Storm Shadow. По оценкам Международного института стратегических исследований, Украина имеет всего пять таких самолетов Су-24М.

"Радиус действия Су-24М на низких уровнях и дальность действия крылатых ракет SCALP EG/Storm Shadow, вместе взятые, более чем вдвое превышают дальность действия ATACMS большего радиуса действия. Украина, скорее всего, не захочет без надобности подвергать свое очень ограниченное количество пусковых платформ (самолетов Су-24М, – ред.) опасности со стороны российских средств ПВО, если только конкретная цель не будет считаться стоящей риска. Для сравнения, ATACMS SRBM могут запускаться либо с пусковых установок M142 HIMARS, либо с пусковых установок M270 MLRS, которых Украина получила в общей сложности около 60 единиц от различных западных доноров", – говорится в статье.

ATACMS и Storm Shadow: последние новости

В новом пакете помощи от Италии Украина может получить не только систему противовоздушной обороны SAMP/T, но и партию ракет большой дальности Storm Shadow, способных, потенциально, ударить по российской территории. Об этом пишет Il Fatto Quotidiano.

Что касается ракет ATACMS, то еще в конце мая в СМИ писали, что Вашингтон не позволит Киеву использовать их для атак по территории РФ. Этот запрет уже осудили американские конгрессмены.

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