Это снизит военную эффективность разрешения на удары по РФ, считают сенаторы.

США частично сняли запрет для Украины на удары американским оружием по целям на территории России – Украина теперь может использовать его в районах России, которые граничат с Харьковской областью.

В то же время главы комитетов Палаты представителей Майк Макколла Майк Роджерс и Майк Тернер в общем заявлении осудили запрет на использование поставленных США ракет ATACMS для нанесения ударов по законным целям в глубине российской территории.

Как говорится в заявлении, это решение должно было быть принято до недавнего наступления России на Харьков, а не после, и это привело к тому, что Украина не смогла принять ответные меры, вынужденная бездействовать и наблюдать за тем, как российские войска готовятся к неминуемому нападению прямо через ее границу.

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"Более того, сообщив прессе, что отмена политики распространяется только на определенные виды оружия, предоставленные США, на ограниченной территории России, администрация телеграфировала России, как именно эффективно адаптироваться к этому изменению политики, тем самым снизив военную эффективность решения", - говорится в заявлении.

Конгрессмены настаивают на том, что для того, чтобы выиграть войну, Украине нужно разрешить использовать предоставленное США оружие против любых законных военных целей на территории России, а не только вдоль границы под Харьковом.

Удары западным оружием по РФ

Ряд стран разрешили Украине наносить удары по территории России западным вооружением с определенными нюансами .

В частности, США разрешают украинской армии использовать американские средства ПВО для уничтожения целей над территорией России, если они угрожают Украине.

В то же время разрешение США касается возможности "наносить контрудары через границу" и не касается ATACMS или ударов на дальнее расстояние.

Как заявил эксперт Александр Мусиенко, украинские войска могут ударить западным оружием по скоплению врага уже в ближайшие часы.

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