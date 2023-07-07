В рамках пакета помощи Украина также получит боеприпасы к HIMARS, боевые машины Bradley и бронетранспортеры Stryker.

США уже сегодня объявят о передаче Украине кассетных боеприпасов, что рассматривалось Администрацией Байдена еще с 2022 года. Снаряды войдут в новый пакет помощи на более 500 миллионов долларов.

Reuters со ссылкой на двух американских чиновников пишет, что для отправки кассетных боеприпасов в Украину Байдену необходимо будет подписать отказ, аналогичный тому, который был подписан для экспорта технологии кассетных боеприпасов в Южную Корею в 2021 году.

В рамках пакета помощи Украина также получит боеприпасы к HIMARS, боевые машины Bradley и бронетранспортеры Stryker.

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Пакет все еще дорабатывается и может измениться, добавили чиновники. Он будет финансироваться за счет полномочий президента (PDA), которые разрешают Байдену передавать товары и услуги из запасов США без одобрения Конгресса во время чрезвычайной ситуации. Соответственно технику и снаряды предоставят из запасов США.

Кассетные боеприпасы для ВСУ - главное

О кассетных боеприпасах Украина просила США еще в марте 2023 года. Но Вашингтон тянул с решением, в том числе из-за информационного давления со стороны правозащитных организаций, таких как Human Rights Watch.

Вчера же вечером, 6 июля, представитель Белого дома заявил, что вопрос кассетных боеприпасов находится в стадии "активного рассмотрения".

Для Украины кассетные боеприпасы могли бы восполнить потребность в большем количестве боеприпасов для артиллерийских и ракетных систем и сократить численное превосходство России в артиллерии.

Ни США, ни Украина, ни РФ не подписывали Конвенцию по кассетным боеприпасам. И украинцы, и оккупанты применяли кассетные бомбы с первых дней полномасштабного вторжения РФ 24 февраля, но русские применяли их против гражданских целей, включая парки, клиники и культурный центр.

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