Неизвестно, о каком количестве новых бронемашин идет речь.

Российские пропагандисты заявили ,что "Курганмашзавод" поставил для армии РФ очередную партию улучшенных БМП-3.

Как сообщает польский портал Defence24, количество машин не раскрывается, но при этом утверждается, что они получили крепления для установки дополнительных бронелистов и противокумулятивных решеток в бортовой и передней проекциях.

По версии росСМИ, новые БМП-3 для армии РФ смогут оснащаться средствами РЭБ для глушения беспилотников. Испытание таких "глушилок" уже вроде бы происходит.

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Как сообщает военный портал Defense Express, деталь о наличии креплений для установки дополнительных бронелистов и противокумулятивных решеток вряд ли можно назвать новой. Потому что уже в апреле 2023 года имела место тенденция, что россияне повесили на БМП-3 редкую защиту 675-сб3КДЗ (по сути набор решеток и другой дополнительной защиты), но это их не "спасло" от утилизации под Угледаром.

"А вот деталь о планах оккупантов установить РЭБ на БМП-3 для борьбы с нашими дронами следует как раз обратить особое внимание. Хотя пока нет никаких характеристик относительно того, как именно должна выглядеть такая "глушилка", и какие реальные возможности она будет иметь", - пишет издание.

По данным The Military Balance 2023, на начало этого года в распоряжении армии РФ было ориентировочно 400 единиц БМП-3/БМП-3м. По заявлениям роспропагандистов, в I квартале 2023 года тот же "Курганмашзавод" сделал до 106 новых БМП-3 и провел капремонт от 60 машин этого типа. Но вряд ли это дает основание экстраполировать, что в целом за 2023 российский ВПК способен будет изготовить до 400 единиц БМП-3.

БМП-3 - что известно о машине

БМП-3 было принято на вооружение в самом конце существования СССР и поэтому до 2022 года в армии Украины было всего несколько этих машин.

Хотя БМП-3 считается более совершенной по сравнению с БМП-2 и тем более с БМП-1, одним из главных ее недостатков является слабое бронирование, что было подтверждено в ходе применения машины в ряде вооруженных конфликтов.

По данным мониторинговой группы Oryx, в ходе полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты потеряли более 250 БМП-3 из 640 бывших на вооружении РФ в 2021 году. Из них более 60 были захвачены ВСУ в качестве трофеев. Незарегистрированные потери, вероятно, значительно выше.

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