Американские военные хотят получить флот кораблей-дронов

Средние беспилотные суда могут применяться для разведки, наблюдения и радиоэлектронной борьбы.

ВМС США заключили с компанией L3 Technologies Inc. контракт на создание прототипа среднего беспилотного надводного корабля (MUSV). В перспективе военные хотят получить до 40 подобных аппаратов.

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Как сообщает Breaking Defence, стоимость сделки составила почти 35 миллионов долларов. Контракт предусматривает не только создание прототипа, но и возможность закупки восьми первых единиц. Если компания построит все восемь кораблей, стоимость контракта выростет до 281 миллиона долларов к 2027 году.

В перспективе американский флот хочет получить 40 кораблей MUSV. Предполагается создание аппарата длинной до 58 метров и водоизмещением около 500 тонн. Подобные суда могут применяться для разведки, наблюдения и радиоэлектронной борьбы.

При этом у военных есть и программа LUSV, которая предусматривает создание крупного беспилотного надводного боевого корабля. Если средние суда MUSV будут сфокусированы на разведке, то LUSV должен стать боевой платформой с ракетным и прочим вооружением.

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