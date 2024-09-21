Беспилотник сможет летать значительно дальше.

На военном параде в Тегеране показали новую баллистическую ракету и обновленную версию беспилотника Shahed-136. Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim News.

Ракета "Джахад", показанная на параде, работает на жидком топливе и имеет радиус действия в 1000 километров. Всего во время парада было показано 21 баллистическую ракету, в том числе Khaybar-buster, Fattah, Hajj Qassem, Qadr-H, Emad, Khorramshahr, Sejjil и Jahad.

Вооруженные силы Ирана также показали на параде несколько военных беспилотников, в том числе Shahed-136B. Сообщается, что новая модификация имеет значительно большую дальность полета - до 4 тысяч километров по сравнению с 1-2 тысячами километров у базовой модели.

Иранское оружие: последние новости

Как писал УНИАН, в начале сентября Иран представил свой новый основной танк Soleiman-402. "Новинку" создали на базе американского танка M-60, разработанного еще в 50-е.

Также мы рассказывали, что Иран почти завершил строительство своего первого авианосца. Переоборудованный контейнеровоз может усилить флот Корпуса стражей исламской революции.

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