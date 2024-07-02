По словам эксперта, россияне ежемесячно бьют по украинским авиабазам.

Эксперт по авиации Анатолий Храпчинский заявил, что россияне могли поразить макет или недействующие самолеты, которые стояли там в течение длительного времени во время атаки на аэродром в Миргороде.

"Есть вопросы относительно возможного поражения самолетов. Но это может быть или макет, или недействующие самолеты, которые стояли долгое время или передислоцировали именно для таких решений, чтобы враг мог целиться по макетам или мнимым боевым целям. <...> Поэтому давайте не слушать российскую пропаганду, которая будет сейчас активно прыгать и на радостях рассказывать, что они "уничтожили 18 истребителей", то ли уже F-16, то ли F-35", - отметил эксперт в эфире Radio NV.

По словам Храпчинского, российские оккупанты каждый месяц бьют по украинским аэродромам, инфраструктурным объектам, которые задействованы в украинской авиации, а "мы умудряемся" не терять большое количество такой техники.

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"В отличие от России. Давайте вернемся, например, к статистике: за этот год Россия потеряла более 30 самолетов. <...> Как видим, потерь у врага гораздо больше и мы гораздо лучше защищаем наши аэродромы", - подчеркнул эксперт.

Удар по аэродрому в Миргороде - что известно

1 июля российские пропагандисты заявляли, что оккупанты поразили аэродром в Миргороде и уничтожили шесть украинских самолетов. Сейчас такая информация официально не подтверждена.

В то же время бывший представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что удар действительно был и есть некоторые потери, однако не совсем те, о которых говорит враг. По его словам, Воздушные силы делают все, чтобы противодействовать врагу, ввести его в заблуждение, в том числе с помощью макетов и других средств.

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