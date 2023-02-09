На сегодня "Краснополь" у россиян считается наиболее высокоточным российским снарядом из всей номенклатуры 152-мм,

ВСУ применяют против российских военных, вероятно, захваченные во время контрнаступления в Харьковской области 152-мм снаряды "Краснополь", пишет военный обозреватель Александр Коваленко, ссылаясь на фото, опубликованное президентской бригадой.

На сегодняшний день "Краснополь" у россиян считается наиболее высокоточным российским снарядом из всей номенклатуры 152-мм, хотя разработка его началась ещё в эпоху СССР, в 1970-х, а в 1980-х началось его производство. В РФ же он только проходил модернизацию, отмечает эксперт.

Коваленко объясняет, что сейчас у россиян "форменный диссонанс и авральная дискуссия на тему, способны ли ВСУ применять 3ОФ39 "Краснополь", и вообще откуда у них эти снаряды, которые даже у ВС РФ - большая редкость? И на все свои вопросы они получают неутешительные ответы".

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Применять ВСУ их могут, поскольку для украинских специалистов настройка на длину волны лазера к данному снаряду не составляет труда.

"А как они оказались у ВСУ? Помните, российские пропагандисты в экстазе были от захвата складов БК в Балаклеи? Так вот, эти умники не только не истратили ресурс этих складов, но и завезли своих боеприпасов, среди которых было немало "Краснополей", а когда бежали из Харьковской области, всё это оставили. В общем, не только не тронули нашего, но и своего завезли. А теперь это завезённое утрамбовывает чмонь в режиме 24/7", - рассказал обозреватель.

Потери России – актуальные данные по уничтоженной технике противника

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла в боях с ВСУ уже 135 010 "мяса", только в течение 8 февраля в "ад отправились" еще 910 русских захватчиков.

Среди уничтоженной техники врага – еще 10 ББМ оккупантов, 8 артсистем, 2 РСЗО, 4 установки ПВО, 6 БПЛА и 9 единиц автомобильной техники и цистерн с топливом.

Кроме этого, российская армия за почти год большой войны недосчиталась 295 самолетов, 285 вертолетов, 18 кораблей и катеров, 211 единиц специальной техники.

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