Опубликовано первое документальное подтверждение.

Появилось первое документальное подтверждение, что в Украине уничтожена российская боевая машина поддержки танков "Терминатор".

"Это очень редкая боевая машина российских оккупационных войск, штучный объект, так сказать. Ранее так же поступала информация об уничтожении и повреждении данных БМПТ, но документально подтверждено впервые", - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, опубликовав фото.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что БМПТ "Терминатор" кардинально не изменили ситуацию ни на одном из направлений фронта в Украине: "Горит он точно так же, как и Т-90. Что Т-90, что "Терминатор" для Javelin и NLAW все равно".

Видео дня

"Терминатор" - российская боевая машина поддержки танков. Предназначена для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника. У машин есть возможность поражать на ходу и с места танки, БМП и другие высокозащищенные цели.

Потери России в Украине на 9 февраля - данные Генштаба

Напомним, общие боевые потери России в Украине среди личного состава за время полномасштабного вторжения достигли отметки 135 тысяч 10 человек.

Также РФ потеряла: 3255 танков, 6468 боевых бронированных машин, 2244 артиллерийских системы, 463 реактивных системы залпового огня.