Военная помощь от США: Украина хочет усовершенствовать полученные катера (фото)

Средства на модернизацию уже предусмотрены оборонным бюджетом-2020.

Минобороны Украины хочет усовершенствовать полученные в рамках военной помощи США катера Island. Но пока от американской стороны формального разрешения не получили.

Об этом пишет Defense Express со ссылкой на источники в Минобороны.

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«Такое документально подтвержденное согласие действительно нужно, учитывая необходимость соблюдения процедур, определенных Соединенными Штатами», – сказал собеседник изданию.

Отмечается, что катера хотят модернизировать ради лучших разведывательных и ударных функций: установление ряда дополнительных систем, которые улучшат возможность обнаружения вражеских объектов.

В Украине надеются получить разрешение в ближайшее время Средства на совершенствование катеров предусмотрены в государственном оборонном заказе 2020.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", передало для потребностей Министерства обороны Украины очередную партию из 6 единиц танков Т-64.