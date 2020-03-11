Турция уничтожила 8 российских "Панцирей"

При этом Эрдоган заявил, что в целом временное прекращение огня идет хорошо.

Турецкие войска уничтожили восемь российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» в сирийском Идлибе в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны РФ и режима Асада.

Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган в интервью ntv.

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При этом Эрдоган заявил, что в целом временное прекращение огня идет хорошо.

«Мне очень хотелось бы, чтобы это продолжалось так и превратилось в постоянное прекращение огня», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 27 февраля в результате атаки сил режима Башара Асада, поддерживаемых Россией, в сирийской провинции Идлиб погибли более трех десятков военнослужащих Вооруженных сил Турции. В связи с этим турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание по безопасности.

По неофициальной информации, в стране могут ввести военное положение. Анкара уже пригрозила сирийскому режиму "многократным ответом" и обстреляла сирийский конвой. Она созывает экстренное заседание НАТО в ответ на гибель своих военных. После этой атаки Турция приняла решение не сдерживать поток сирийских беженцев в Евросоюз.

Вскоре Путин и Эрдоган по итогам двусторонней встречи в Москве договорились о режиме прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, оно должно было вступить в силу после 00:00 6 марта.