Современную боевую машину с противотанковым комплексом заметили на Донбассе (видео)

Журналисты предполагают, что технику используют для опытной эксплуатации в войсках.

На Донбассе заметили специальный бронированный автомобиль «Новатор» и боевую колесную машину на шасси БРДМ-2 с противотанковым ракетным комплексом «Амулет» украинского производства.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

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По информации издания, эта техника еще не проходила государственные испытания, поэтому пока неизвестно, с какой целью машины находятся на Донбассе.

Журналисты предполагают, что технику используют для опытной эксплуатации в войсках.

Отмечается, что партию из нескольких десяток автомобилей «Новатор» передали в ВСУ в ноябре 2019 года. Тогда же украинские конструкторы представили «Амулет», который использует управляемые ракеты типа РК-2С и ЖК-2ОФ.

Как сообщал УНИАН, контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц государственного предприятия «Житомирский бронетанковый завод» на злоупотреблениях с государственными средствами во время закупки запасных частей сомнительного качества.