Британия обновит ядерные боеголовки, заменив их на сделанные вместе с США

Морские ядерные силы США и Великобритании используют один тип баллистических ракет - Trident.

Великобритания обновит боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Trident II, заменив их на боевые блоки, разработанные совместно с США.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллас выступил с заявлением о том, что Лондон решил обновить МБР, которыми вооружены подлодки класса "Вэнгард" (Vanguard) и которыми будут вооружены субмарины класса "Дредноут" (Dreadnought), что войдут в состав Королевского военно-морского флота в начале 2030-х годов, пишет Би-Би-Си.

Это решение не связано напрямую или открыто с какими-либо геополитическими событиями, оно обусловлено планами по поддержанию системы ядерного сдерживания после 2030 года. Эта программа поддержки стартовала в 2007 году.

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В "Обзоре стратегической обороны и безопасности" (Strategic Defence and Security Review - доклад, в котором излагаются общие принципы развития вооруженных сил Великобритании на несколько лет вперед) от 2015 года фигурировал принцип "независимое минимальное надежное сдерживание" (independent minimum credible deterrent).

Приверженность этому принципу подтвердило парламентское голосование - подавляющим числом голосов в 2016 году Палата общин утвердила принцип "Непрерывное сдерживание на море" (Continuous At Sea Deterrence). Согласно этому принципу, в море всегда должна дежурить как минимум одна подлодка класса "Вэнгард" с ракетами Trident.

Впервые об этих планах стало известно в начале февраля, когда на саммите по ядерному сдерживанию в Вашингтоне о них открыто рассказали сразу два высокопоставленных американских военачальника.

В США уже тогда признались, что новая британская боеголовка будет создана с применением технологий, разработанных для нового американского боевого блока W93. Его разрабатывает Национальное управление по ядерной безопасности министерства энергетики США (National Nuclear Security Administration).

Американская и британская боеголовки будут отдельными изделиями, а не двумя разновидностями одного, однако эксперты отмечают, что тот факт, что они будут установлены на одну ракету, все-таки сделает их очень похожими.

Морские ядерные силы США и Великобритании используют один тип баллистических ракет - Trident. Тем не менее, у каждой страны есть своя боевая часть для этих ракет.

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Британская боеголовка Trident Holbrook мощностью 100 килотонн (возможно, есть и менее мощные ее варианты) была принята на вооружение в середине 1990-х вместе с носителями - подлодками класса "Вэнгард".

В США на эти ракеты устанавливают два типа боеголовок - более мощная 475-килотонная W88 и 100-килотонная W76 (существует три варианта этой боеголовки, один из которых - сильно облегченный).

В настоящее время носителями ракет Trident II в США являются 14 стратегических подводных лодок класса "Огайо", на каждой из которых имеется 24 пусковых установки. В Британии ими вооружены четыре подлодки класса "Вэнгард", каждая из которых несет по 16 таких ракет.

В США на смену "Огайо" в следующем десятилетии придут подлодки класса "Коламбия", каждая из которых будет вооружена 16 ракетами Trident. В Великобритании "Вэнгарды" сменят "Дредноуты", чей боезапас составит, по разным данным, от восьми до 12 ракет.