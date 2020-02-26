В Индии разбился очередной российский истребитель Миг-29К (видео)

Инцидент произошел 23 февраля во время учебного полета с авиабазы ВМС Индии в Гоа. Летчик успешно катапультировался.

В Индии разбился одноместный корабельный истребитель Миг-29К производства России.

Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на сообщение ВМС Индии.

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Инцидент произошел 23 февраля во время учебного полета с авиабазы ВМС Индии в Гоа. Летчик успешно катапультировался.

Это вторая авария в Индии с участием российского истребителя. 16 ноября 2019 года вскоре после полета Миг-29КУБ также разбился. Тогда причиной инцидента, по официальной версии, стало попадание птиц в двигатель и дальнейший пожар.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты провели военные учения на случай возможного ядерного удара со стороны Российской Федерации по Европе.