Стали известны участники украинско-американских учений Sea Breeze 2020 в Одессе

На обучение уже зарегистрировались 17 стран.

На ежегодные украинско-американские учения «Sea Breeze» в Одессе в этом году зарегистрировались 17 стран.

Об этом сообщает Армия Inform.

Читайте такжеNational Interest: Во взглядах Китая на войну солдаты-люди уже устарели

Среди участников есть, в частности, представители США, Болгарии, Великобритании, Грузии, Эстонии, Канады, Литвы, Норвегии. Кроме того, впервые в учениях примут участие Япония и Южная Корея.

С украинской стороны планируют привлечь более 20 единиц корабельного состава, 7 единиц Государственной пограничной службы и подразделения морской пехоты.

Как сообщал УНИАН, эксперты вооруженных сил Великобритании проанализируют состояние и качество подготовки личного состава и военных инструкторов Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).