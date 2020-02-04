Стали известны участники украинско-американских учений Sea Breeze 2020 в Одессе
17:16, 04 февраля 2020Оружие
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На обучение уже зарегистрировались 17 стран.
Впервые в учениях примут участие Япония и Южная Корея / mil.gov.ua
На ежегодные украинско-американские учения «Sea Breeze» в Одессе в этом году зарегистрировались 17 стран.
Об этом сообщает Армия Inform.
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Среди участников есть, в частности, представители США, Болгарии, Великобритании, Грузии, Эстонии, Канады, Литвы, Норвегии. Кроме того, впервые в учениях примут участие Япония и Южная Корея.
С украинской стороны планируют привлечь более 20 единиц корабельного состава, 7 единиц Государственной пограничной службы и подразделения морской пехоты.
Как сообщал УНИАН, эксперты вооруженных сил Великобритании проанализируют состояние и качество подготовки личного состава и военных инструкторов Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).
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