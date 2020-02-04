Британские военные эксперты проверят качество подготовки личного состава ВМС Украины

Основное внимание будет уделено качеству проведения занятий по выполнению элементов тактических действий, ориентированию на местности, организации военной связи, медицинской и огневой подготовке.

Эксперты вооруженных сил Великобритании проанализируют состояние и качество подготовки личного состава и военных инструкторов Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

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Как сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ, продолжается визит представителей миссии ВС Великобритании в воинские части Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Одесской области в рамках операции ORBITAL и для оценки уровня подготовки инструкторов воинских частей в соответствии со стандартами НАТО.

Британские эксперты проведут оценки профессионального уровня военных инструкторов во время непосредственной подготовки личного состава подразделений морской пехоты ВМС ВСУ по стандартам НАТО.

«Основное внимание будет уделено качеству проведения занятий по выполнению элементов тактических действий, ориентированию на местности, организации военной связи, медицинской и огневой подготовке», - сказано в сообщении.

По результатам проверки британские эксперты проведут анализ качества и состояния подготовки личного состава в воинских частях, что в дальнейшем поможет определить приоритеты в направлениях подготовки инструкторов ВМС Украины по программе учебно-тренировочной миссии Великобритании ORBITAL.