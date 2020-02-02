В сети появилось видео запуска российской ракеты комплекса "Точка"
В сети появилось видео запуска ракеты российским оперативно-тактическим комплексом «Точка» в Сирии.
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Ролик опубликовал в Twitter канал SyriaGeneral.
В подписи к видео сообщается, что ракета запущена Сирийской арабской армией против воинских укреплений в сельской местности Западного планировочного района Алеппо.
#Syria#Aleppo#WestAleppo#WesternAleppo#SAA 🇸🇾#SyrianArmy#SyrianArabArmy#SyrianArmedForces— /sg/ SOURIA GENERAL (@SyriaGeneral) January 28, 2020
оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТР) «Точка»
Tochka / Toshka Missile launched by the Syrian Arab Army 🚀 targeting Militant Fortifications in Western Aleppo Countryside. pic.twitter.com/41AU68nqUT
Как сообщал УНИАН, ранее в сети появилось видео попадания ракеты в танк Т-72М1 Adra в Алеппо (Сирия).
В подписи к видео сообщается, что сирийский танк мог быть уничтожен советским противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Конкурс».