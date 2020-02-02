В сети появилось видео запуска российской ракеты комплекса "Точка"

Ракета запущена Сирийской арабской армией в Алеппо.

В сети появилось видео запуска ракеты российским оперативно-тактическим комплексом «Точка» в Сирии.

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Ролик опубликовал в Twitter канал SyriaGeneral.

В подписи к видео сообщается, что ракета запущена Сирийской арабской армией против воинских укреплений в сельской местности Западного планировочного района Алеппо.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появилось видео попадания ракеты в танк Т-72М1 Adra в Алеппо (Сирия).

В подписи к видео сообщается, что сирийский танк мог быть уничтожен советским противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Конкурс».