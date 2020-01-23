Подготовка оборонного заказа на 2020 год будет с новым подходом – Загороднюк

Минобороны полностью изменило процесс закупки, что позволит если и не преодолеть 100% коррупции в этой сфере, то существенно снизить эти показатели.

Минобороны впервые за всю историю Украины вводит систему внутреннего контроля.

Об этом в интервью 1+1 сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

По его словам, Минобороны полностью изменило процесс закупки, что позволит если и не преодолеть 100% коррупции в этой сфере, то существенно снизить эти показатели.

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«Если мы не можем преодолеть на 100% коррупцию, то можем ее уменьшить. Поскольку большое количество средств расходовалась неэффективно именно на закупках. Полностью изменили процессы закупки, сменили команды, которые занимаются закупками», – сказал он.

Загороднюк подчеркнул, что речь идет также о совершенно новом подходе в формировании заказа на 2020 год.

«У нас идет, кстати, подготовка нового оборонного заказа на 2020 год с совершенно новым подходом. Вводим систему внутреннего контроля впервые в истории Украины по стандартам НАТО. Думаю, за год мы увидим уже существенную разницу», – добавил министр.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году 60% самолетов, поступивших из предприятий Государственного концерна «Укроборонпром» в воинские части, прошли не только ремонт, но и модернизацию.