В Минобороны рассказали о модернизации авиапарка

Почти 100% полученных из авиационно-ремонтных заводов вертолетов типа Ми-8МСБ-В и Ми-2МСБ были модернизированы.

В прошлом году 60% самолетов, поступивших из предприятий Государственного концерна «Укроборонпром» в воинские части, прошли не только ремонт, но и модернизацию.

Об этом сообщает Армия Inform.

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«В командовании Воздушных сил отмечают, что в прошлом году из предприятий Государственного концерна «Укроборонпром» в части поступали самолеты типа Миг-29, Миг-29УБ, Су-27, Су-25, Су-24М, Ил-76 МД, Ан-26, подчеркивая, что около 60 процентов из них прошли не только ремонт, но и модернизацию», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что почти 100% полученных из авиационно-ремонтных заводов вертолетов типа Ми-8МСБ-В и Ми-2МСБ также были модернизированы.

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины вскоре получат обновленный военно-транспортный самолет Ил-76МД.