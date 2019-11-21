Индия испытала ракеты, способные нести ядерные боеголовки

Ракеты с высокой точностью поразили учебную цель.

Стратегические силы Индии в среду осуществили сразу два успешных испытательных пуска стоящих на вооружении баллистических ракет малого радиуса действия Prithvi-II,

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителей командования.

Читайте такжеПакистан испытал ракету, способную нести ядерную боеголовку

Пуски баллистических ракет, имеющих дальность 350 км, были осуществлены с мобильных пусковых установок с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса. Их полет проходил над Бенгальским заливом. По имеющимся данным, ракеты с высокой точностью поразили учебную цель.

Ракета Prithvi-II может нести как ядерную, так и обычную боеголовку массой 0,5-1 тонны и маневрировать в полете. Она была принята на вооружение армии Индии в 2003 году.