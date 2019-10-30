"Это не война танков и БТР": в СНБО объяснили, какое оружие нужно Украине

Оборонный бюджет в Украине ранее расходовался неэффективно, говорит замсекретаря СНБО.

Военный конфликт на Донбассе проходит не по сценарию современных открытых столкновений с применением тяжелой техники и оружия среднего и ближнего боя, боевые действия в регионе – это скорее противостояние тяжелого дальнобойного вооружения и разведки.

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Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос в интервью "Апострофу".

Он отметил, что оборонный бюджет в Украине ранее расходовался неэффективно, поскольку уполномоченные чиновники не могли правильно определить приоритеты в обороне.

"Во многих случаях бюджет расходовался неэффективно. Поэтому нужно определиться с приоритетами. А приоритеты - это средства разведки и поражения. Нынешняя война - это война не танков и БТР, хотя они тоже нужны. Это война средств радиоэлектронной борьбы, ПВО, разведки, авиации и возможности противостоять таким же средствам, которые Россия применяет против нас", - заметил он.

Ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявлял, что в Украине развивается сфера вооружения, а некоторые виды оружия способны дать мощный ответ российским войскам на Донбассе.