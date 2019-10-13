Эсминец США уже в Одессе – за передвижением корабля пристально следят военные РФ

Корабль, входящий в эскадру НАТО, встречали катера морской охраны и Военно-морских сил Украины.

Ракетный эсминец USS Porter ВМС США зашел в Одесский порт с дружественным визитом.

Как передает корреспондент УНИАН, на рейде корабль, входящий в эскадру НАТО, встречали катера морской охраны и Военно-морских сил Украины.

С помощью двух морских буксиров эсминец пришвартовался к причалу Карантинного мола.

Читайте такжеФилиппинский флот списал один из старейших боевых кораблейКак сообщает пресс-служба флота США со ссылкой на вице-адмирала Лизу Франкетти, заход эсминца в одесский порт является плановым.

«Эта плановая операция – седьмой заход нашего эсминца в Черное море в этом году – демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и нашим союзникам по НАТО и черноморскими партнерам», – сказала вице-адмирал.

В то же время за передвижениями НАТОвского корабля пристально наблюдают российские военные. Об этом официально заявили в российском Национальном центре управления обороной, указав, что «действия «Портера» контролируют фрегат «Адмирал Эссен», а также малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».

Конкретная программа пребывания экипажа Porter в Одессе пока не сообщается.

Ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) – корабль класса «Арли Берк» (Arleigh Burke) ВМС США. Основное вооружение эсминца – 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты «Томагавк».

Управление вооружением корабля осуществляет система «Иджис». В 2013 году корабль был модернизирован, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.

Ранее УНИАН сообщал, что в акваторию Черного моря ракетный эсминец USS Porter вошел в субботу, 12 октября.