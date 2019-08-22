Минобороны РФ ищет подрядчика для утилизации "отжатой" в Крыму украинской подлодки

Подлодка "Запорожье" была построена в 1970 году, она была единственной подводной лодкой в составе ВМС Украины.

Минобороны России ищет подрядчика для утилизации украинской подлодки «Запорожье», которая осталась в Крыму после аннексии.

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Соответствующая информация размещена на cайте государственных закупок РФ.

Данные о тендере на «утилизацию дизельной подводной лодки проекта 641 и большого противолодочного корабля проекта 1134Б в 2019 и 2020 годах» опубликованы в среду, 21 августа.

В самом тендере указывается о намерении ликвидировать подводную лодку проекта 641 без указания какой именно лодки, однако известно, что в распоряжении России есть только одна подводная лодка этого проекта – захваченная в 2014 году субмарина "Запорожье" (U-001).

На проведение работ было выделено 193 миллиона рублей, они должны быть выполнены до 10 ноября 2020 года.

Подлодка "Запорожье" была построена в 1970 году, она была единственной подводной лодкой в составе ВМС Украины, куда вошла после раздела Черноморского флота в 1997 году.

22 марта 2014 года члены экипажа "Запорожья" сообщили, что судно окружили российские корабли, после чего их военные начали бросать в воду шумовые гранаты. Российские военные несколько раз предлагали членам экипажа подлодки перейти на их сторону, а впоследствии взяли судно штурмом.

Как сообщал УНИАН, 2 июля в Минобороны РФ заявили, что 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения.