National Interest: В США случайно опубликовали новую ядерную доктрину

Эксперты говорят, что документ ничем особым не выделяется, хотя содержит один «апокалиптический» пункт.

Объединенный комитет начальников штабов США ненадолго обнародовал на официальном сайте Пентагона официальную доктрину о применении ядерного оружия. Документ имел название «Совместная публикация 7-72, ядерные операции». Однако, его очень быстро удалили из публичного доступа.

«Документ содержит несекретный и в основном знакомый обзор ядерной стратегии, структуры такого рода войск, планирования, определения целей, командования, контроля и проведения операций», - пояснил аналитик из Федерации американских ученых Стивен Афтергуд National Interest.

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«Ядерные силы обеспечивают возможности для достижения национальных целей США. Ядерные силы сдерживают угрозы, поддерживая современные, надежные военные возможности», - говорится в доктрине США.

В документе также говорится, что ядерные силы страны должны быть диверсифицированы, гибки, адаптивны, эффективны и «способные выстоять». Вместе с тем, Афтергуд указал на один пункт доктрины США, который, по его мнению, звучит «в духе доктора Стрейнджлава» из сатирического фильма Стенли Кубрика о веселом начале ядерного апокалипсиса.

«Применение ядерного оружия может создать условия для решающего результата и восстановления стратегической стабильности. В частности, использование ядерного оружия фундаментально изменит масштабы боя и создаст условия, которые повлияют на то, как командиры получат преимущество в конфликте», - говорится в американской ядерной доктрине.

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Случайная и кратковременная публикация документа состоялась в то же время, когда стокгольмский институт SIPRI представил ежегодный отчет о мировых ядерных арсеналах. Согласно им, по состоянию на начало 2019 года у США, России и еще семи стран было 13865 ядерных боеголовок. И это определенное сокращение. Поскольку еще год назад общий арсенал составлял 14465 боеголовок.

Это сокращение произошло в основном за счет США и России, которые вместе владеют девятью десятыми всех ядерных арсеналов мира. Они взяли на себя обязательство сократить свои запасы, согласно договору СНВ-III от 2009 года. Впрочем, этот процесс может быть сорван. Ведь срок действия договоренностей истекает в 2021 году. А стороны не демонстрируют желание начать переговоры о следующем шаге к ядерному разоружению.