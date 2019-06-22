Во Львове завершили ремонт и испытания МИГ-29УБ

В ближайшее время самолет будет принимать Командование Воздушных сил ВС Украины.

Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" успешно завершило летные испытания учебно-боевого самолета Миг-29УБ после ремонта на предприятии.

Об этом сообщает пресс-служба завода.

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Как сообщается, в ближайшее время самолет будет принимать командование Воздушных сил ВС Украины.

После завершения некоторых обязательных процедур (оформление документации, ознакомительный полет, передача авиационной техники и наземного оборудования специалистам воинской части и т.д.) еще один Миг встанет на восстановленное крыло.

Миг-29УБ – учебно-тренировочный самолет, создан на базе Миг-29 и имеет два места – для летчика-инструктора и летчика-курсанта.

Напомним, 27 февраля 2014 года около 23:00 вооруженные люди в военной форме без опознавательных знаков блокировали въезд на аэродром "Бельбек", который находится в 25 км от Севастополя. На "Бельбеке" базируется Севастопольская бригада тактической авиации им. Покрышкина украинских ВВС.

Самолеты Севастопольской бригады тактической авиации Воздушных сил пострадали от вандализма российских военных и нуждались в заводском ремонте. У самолетов Миг-29, Миг-29УБ и Л-39 в нескольких местах были прострелены колеса, "перекушены" шланги, топором перерубаны кабели, двигатели завалены камнями, а масла и технические жидкости вытекли на землю.