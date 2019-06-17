Количество ядерного оружия в мире сокращается, но его модернизируют - эксперты

Количество ядерных боеголовок в мире сократилось с 14 465 единиц на начало 2018 года до 13 865 на начало текущего года.

Общее количество ядерного оружия в мире сокращается, однако обладающие им страны продолжают его модернизировать.

Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), передает РБК.

"Ключевым выводом является то, что, несмотря на общее сокращение числа ядерных боеголовок в 2018 году, все ядерные державы продолжают модернизировать свои арсеналы", - завил бывший заместитель генсека ООН, председатель правления института Ян Элиассон.

Как отмечается, на Россию и США в совокупности приходится более 90% всего ядерного оружия. В обеих странах реализуются дорогостоящие программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, ракетных и авиационных систем их доставки, указывается в докладе.

Авторы документа напомнили, что договор между Москвой и Вашингтоном о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) истечет в 2021 году, если стороны не согласятся продлить его.

Читайте такжеУкраина за год нарастила военные расходы на 21% – мировой рейтинг SIPRI

"Перспективы продолжения согласованного сокращения российских и американских ядерных сил становятся все менее вероятными с учетом политических и военных разногласий между двумя странами", - заявил директор программы SIPRI по ядерному разоружению Шеннон Кайл.

Всего в мире на начало 2018 года существуют девять ядерных стран: Россия, США, Великобритания, Израиль, Индия, Китай, КНДР, Пакистан и Франция. Все они обладают 13 865 единицами ядерного оружия, тогда как на начало прошлого года эта цифра составляла 14 465 единиц, указывается в докладе. При этом 2 тыс. из них находятся в состоянии боеготовности, а 3750 развернуты в оперативных частях.

Как указывает SIPRI, ядерные арсеналы других стран значительно меньше, чем у России и США, однако все они либо уже разрабатывают и размещают новые системы, либо объявили о намерении сделать это.

Ранее УНИАН сообщал, что США значительно усилили свое доминирование в глобальных продажах оружия за последние несколько лет, радикально увеличив отрыв от своего ближайшего конкурента – России.