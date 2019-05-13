Украинский ракетный катер и британский корабль провели тренировку в Черном море (фото)
Ракетный катер «Прилуки» Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины провел ряд тренировок в акватории Черного моря с кораблем Echo Королевского Военно-Морского Флота Великобритании.
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Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Так, в ходе совместной тренировки украинский ракетный катер и британский корабль выполнили задачи по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне, а также провели тренировки по связи, в соответствии со стандартами НАТО.
К тренировкам привлекался вертолет морской авиационной бригады. В частности, морской многоцелевой вертолет Ми-14 выполнял задачи по освещению надводной обстановки в районе тренировок.