Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием

Американский президент Дональд Трамп заявил о планах отозвать подпись под Международным договором о торговле оружием.

Президент США Дональд Трамп анонсировал отзыв подписи под Международным договором ООН о торговле оружием, который был подписан его предшественником Бараком Обамой, но до сих пор остается не ратифицированным.

Об этом Трамп заявил в пятницу, 26 апреля, во время своего выступления перед членами Национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе, пишет DW.

"Мы отзываем нашу подпись", - отметил американский президент. Он пообещал, что обратится в Сенат, чтобы прервать процесс ратификации договора. По словам Трампа, этот договор противоречит второй поправке к конституции США, которая гарантирует право граждан на ношение и хранение оружия. "Я не допущу, чтобы иностранные бюрократы ограничивали действия второй поправки", - добавил Трамп.

Читайте такжеАрмия США планирует вооружиться скоростными вертолетами-разведчиками в 2028 году

Этот документ подписал предшественник Трампа на посту президента Барак Обама в 2013 году, впрочем, он так и не был ратифицирован законодательной ветвью американской власти.

Национальная стрелковая ассоциация США является противником ратификации договора, хотя документ не ограничивает оборот оружия на внутреннем рынке.

Соглашение запрещает экспорт оружия, если таким образом нарушается эмбарго или если это оружие может быть применено для геноцида или преступлений против человечности. Также договор должен быть помехой тому, чтобы оружие попадало в руки повстанцев, террористов или разных преступных группировок. Для этого документ, одобренный ООН, предусматривает создание национальных систем контроля, которые регулировали бы импорт и экспорт обычного оружия, боеприпасов и вооруженных запчастей.

Договор был принят Генассамблеей ООН 2 апреля 2013 года. За него проголосовали 154 государства. Против высказались Иран, КНДР и Сирия. Еще 23 страны, в том числе Россия, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Китай и Куба воздержались от голосования.

Среди ведущих экспортеров оружия на мировом рынке документ подписали и ратифицировали Великобритания, Франция и Германия. Украина также подписала документ 23 сентября 2014 года, но он до сих пор не ратифицирован.