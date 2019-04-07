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Нидерландский истребитель F-16 подбил сам себя

01:42, 07 апреля 2019
Оружие
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Один снаряд разорвался и повредил обшивку истребителя / фото: Twitter/NL Nieuws

Об этом сообщает NOS.

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Отмечается, что еще в январе два F-16 практиковали боевую стрельбу из пушек по цели на полигоне Влиорса. В какой-то момент один снаряд разорвался и повредил обшивку истребителя. Также осколки боеприпаса попали в двигатель самолета. Пилот сумел посадить поврежденный F-16.

В настоящее время продолжается расследование и проводятся практические испытания.

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Теги: #истребитель#Нидерланды