Нидерландский истребитель F-16 подбил сам себя

Осколки боеприпаса попали в двигатель самолета.

Истребитель F-16 ВВС Нидерландов, поврежденный разорвавшимся снарядом после учений, по предварительным данным, подбил сам себя.

Об этом сообщает NOS.

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Отмечается, что еще в январе два F-16 практиковали боевую стрельбу из пушек по цели на полигоне Влиорса. В какой-то момент один снаряд разорвался и повредил обшивку истребителя. Также осколки боеприпаса попали в двигатель самолета. Пилот сумел посадить поврежденный F-16.

В настоящее время продолжается расследование и проводятся практические испытания.