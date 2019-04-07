Нидерландский истребитель F-16 подбил сам себя
01:42, 07 апреля 2019Оружие
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Осколки боеприпаса попали в двигатель самолета.
Один снаряд разорвался и повредил обшивку истребителя / фото: Twitter/NL Nieuws
Истребитель F-16 ВВС Нидерландов, поврежденный разорвавшимся снарядом после учений, по предварительным данным, подбил сам себя.
Об этом сообщает NOS.
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Отмечается, что еще в январе два F-16 практиковали боевую стрельбу из пушек по цели на полигоне Влиорса. В какой-то момент один снаряд разорвался и повредил обшивку истребителя. Также осколки боеприпаса попали в двигатель самолета. Пилот сумел посадить поврежденный F-16.
В настоящее время продолжается расследование и проводятся практические испытания.
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