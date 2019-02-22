В России похвастались "расстрелом" украинского танка (видео)

"Булат" — это основной танк ВСУ, модернизированная машина.

В эфире российского пропагандистского телеканала "Звезда", принадлежащего Минобороны РФ, вышел анонс передачи, в котором продемонстрируют работу нового российского танка Т-90М "Прорыв 3".

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Во время испытаний мишенью Т-90М стал танк Т-64 БМ "Булат", стоящий на вооружении украинской армии.

Почему для видео была выбрана именно эта машина, не уточняется. "Булат" — это основной танк ВСУ, модернизированная машина, произведенная на заводе имени Малышева, которую часто противопоставляют российским Т-72.

Ранее сообщалось, что Харьковский бронетанковый завод выпустил более сотни модернизированных танков Т-64 образца 2017 года. Теперь он поставляется в Вооруженные Силы Украины.