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Россия показала видео испытаний подводного ядерного дрона «Посейдон»

21:29, 21 февраля 2019
Оружие
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Россия продолжает испытания ядерной "царь-торпеды" Путина / Скриншот - Youtube, Минобороны России

Минобороны РФ обнародовало видео испытаний комплекса «Посейдон» («Статус-6»), который является, по сути, беспилотной атомной субмариной, способной нести ядерный заряд.

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Основной задачей аппарата является доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника. При подрыве в глубине океана он способен нанести неприемлемый ущерб путем создания цунами, а также радиоактивного загрязнения акватории и побережья.

Аппарат также способен атаковать вражеские флотилии (в частности - авианосные), что отличает его от предшественников со сходной концепцией.

Существование оружия было официально подтверждено Владимиром Путины 1 марта 2018 года.

Руководство Пентагона, в свою очередь, указало, что Вашингтон по-прежнему способен ответить, независимо от того, имеет ли Москва в своем распоряжении ядерные вооружения.

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Теги: #Россия#оружие