Пентагон: наши подводные лодки способны уничтожить Россию в случае атаки против США

В минобороны США заявили, что могут ответить на гипотетическую массированную атаку со стороны России, которая не знает о местонахождении мощных американских подводных лодок.

Руководители американского оборонного ведомства обратились к России с кратким, но сильным посланием, отметив, что Вашингтон по-прежнему способен ответить, независимо от того, имеет ли Москва в своем распоряжении ядерные вооружения.

Как передает Голос Америки, эти заявления прозвучали в ходе бюджетных слушаний в комитете Палаты представителей по вопросам вооруженных сил в среду в ответ на вопросы законодателей относительно утверждения президента России Владимира Путина о том, что его страна обладает арсеналом новых, «непреодолимых» ядерных вооружений.

«Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом», - заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Гайтен.

Они не могут ничего сделать, кроме массивной атаки против нашей страны, на которую мы можем ответить, - добавил он. - Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем этим курсом».

На прошлой неделе, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию, Путин рассказал о новейших видах российского ядерного оружия, включая крылатую ракету с ядерной энергетической установкой, лазерную оружие, беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой и новую гиперзвуковую ракету.

Выступление Путина иллюстрировалось компьютерным видео, на котором оружие уничтожало американскую Флориду. При этом российский лидер подчеркнул, что новое российское ядерное оружие будет неуязвимо для американских систем противоракетной и противовоздушной обороны.

Путин подчеркнул, что США и их западным союзникам «предстоит осознать новую реальность».

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд заявил законодателям в среду, что заявления Путина «хотя и не стали неожиданностью, но все же вызвали разочарование».

«Мы обеспокоены некоторыми положениями доктрины, которые исходят от России, разговорами о ранней эскалации, усилении роли ядерных средств в конфликте», - заявил Руд.

Он также опроверг заявления Москвы о том, что она разрабатывает новые ядерные вооружения в связи с отказом Вашингтона придерживаться предыдущих соглашений в области контроля над вооружениями.

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«Соединенные Штаты продолжают оставаться верными нашим обязательствам в области контроля над вооружениями, - сказал заместитель министра. - К сожалению, предыдущая практика Российской Федерации в том, что касается соблюдения ею обязательств в области контроля над вооружениями, оставляет желать лучшего».

Несмотря на жесткие заявления, Руд и Гайтен не поделились подробностями на слушаниях в среду, которые длились чуть более 30 минут.

Много законодателей ждали закрытую сессию, чтобы задавать свои вопросы.

Белый дом также отметил, что в рамках нового оборонного бюджета объемом в 700 миллиардов долларов, американские военные ведут активную работу по модернизации собственного ядерного арсенала и систем ПРО.

Официальные лица в Вашингтоне также указывают на проект бюджета на 2019 год, который предусматривает выделение дополнительных 24 миллиардов долларов на поддержание и модернизацию ядерных сил страны.

Американские официальные лица предупреждают, что наибольшая опасность исходит от стран, которые не осознают потенциал или решимость Вашингтона.

«Нам приходится быть бдительными и готовыми на просчеты со стороны наших потенциальных противников, особенно России и Китая», - заявил глава Стратегического командования Гайтен.

«Мы не можем допустить, чтобы они считали, что могут применить ядерное оружие, а США не смогут ответить», - добавил он.