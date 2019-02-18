Российские РСЗО получат "умные взрыватели"

Сообщается, что опытные образцы будут готовы в 2020 году.

Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе "Торнадо-Г", получат "умные взрыватели" нового поколения.

Об этом сообщил глава концерна "Техмаш" (входит в Ростех) Владимир Лепин, передает ТАСС.

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По его словам, концерн разрабатывает взрыватели нового поколения. "У нас уже есть наработки, которые позволят создать еще более эффективный взрыватель. Это будет "интеллектуальный взрыватель", который самостоятельно сможет оценивать ситуацию, принимать решение о подрыве в необходимой точке траектории", - сказал он.

По словам Лепина, опытные образцы взрывателей нового поколения появятся уже в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в России запускают в серийное производство новейший танк Т-14 "Армата".