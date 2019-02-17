Отпугивает танки боевиков: противотанковый комплекс "Стугна" полностью изменил ситуацию на фронте (видео)

Стоимость ракеты можно сравнить с ценой однокомнатной квартиры.

Противотанковый комплекс "Стугна" украинского производства полностью изменил ситуацию на фронте. Сделанная в Украине ракета очень эффективная, но вместе с тем и очень дорогая, говорится в сюжете выпуска ТСН.

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Стоимость ракеты можно сравнить с ценой однокомнатной квартиры. Установка ведет ракету с помощью лазерного луча. Бьет на пять километров. Ее сделали в Украине еще до войны. Однако массовый выпуск начали только после потери Дебальцево. До недавнего времени “Стугну” на фронте не показывали журналистам. Но теперь все изменилось. На Луганщине в течение нескольких дней украинские ракеты поражают четыре угрожающие цели: укрепленный бункер и военную технику.

“Это самая классная реклама ВПК. Четыре пуска и четыре попадания. Сто процентов попадания. Как в аптеке”, - говорит офицер ООС Вячеслав Скоряк.

Четверку стрелков награждает начальник генштаба - просто на передовой. Бойцы говорят, что эта награда скорее для разработчиков “Стугны”. Она похожа на искусственный интеллект, который сам все делает за стрелка. Для которого главная задача - после выстрела вовремя уйти с линии огня.