"Танк для нищих": украинский модернизированный Т-64 оказался лучше российского Т-72Б3 - эксперт

Украина провела вменяемую и четко обоснованную модернизацию Т-64БВ, отметил эксперт.

Российский основной танк Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ.

Об этом в своем блоге пишет российский военный эксперт Алексей Хлопотов.

Эксперт пришел к выводу, что прицел наводчика многоканальный украинской машины сравним по своим характеристикам с белорусской "Сосна-У", которую получает российская. Так, в отличие от давно устаревшей Р-168, танк Т-64БВ оснащается "Лыбидь" К-2РБ, основанном на современной американской цифровой радиостанции от Motorola.

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По мнению эксперта, украинский комплекс динамической защиты "Нож" лучше российского "Контакта" как по эффективности самих элементов, так и по площади прикрытия.

Эксперт отмечает, что украинская машина получила спутниковую навигацию, которая у россиян отсутствует в принципе.

Он заключает, что Украина провела вменяемую и четко обоснованную модернизацию Т-64БВ.

"Если то, что сейчас с Т-64БВ делают харьковчане, назвать "танком для бедных" (так их назвали многие росСМИ, - УНИАН.), то "знаменитые" российские Т-72Б3 в их массовой комплектации — вообще "танк для нищих", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее "Укроборонпром" показал модернизированный танк Т-64. Он получил расширенные боевые возможности за счет новых тепловизоров, цифровых радиостанций, средств спутниковой навигации и новой динамической защиты.