"Укроборонпром" показал модернизированный танк Т-64 (фото, видео)

Модернизация Т-64 до образца 2017 года позволяет значительно расширять его боевые возможности.

ГП "Харьковский бронетанковый завод", входящий в состав ГК "Укроборонпром", на постоянной основе усиливает украинское войско модернизированным танком Т-64 образца 2017 года.

При модернизации Т-64 получил расширенные боевые возможности за счет новых тепловизоров, цифровых радиостанций, средств спутниковой навигации и новой динамической защиты, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Во время модернизации в боевую машину интегрируются современные ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения. Они устанавливаются на штатные крепления и подключаются к электрической сети танка без ее изменений, что позволяет значительно уменьшить время и затраты для их интеграции в системы боевой машины.

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Благодаря высококачественным комплектующим они имеют высокую устойчивость к световым помехам и обеспечивают работу при сложных условиях, они не чувствительны к засветке даже при использовании противником специальных помех в инфракрасном диапазоне.

Вместе с тем, в прицельный комплекс наводчика интегрирован тепловизор, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

Также Т-64 образца 2017 года получил новую защиту, которая значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро".

Т-64 образца 2017 года оснащаются системами спутниковой навигации от госпредприятия "Оризон-Навигация". Этот навигационный комплекс работает в автоматизированной цифровой системе, что позволяет в режиме "онлайн" обмениваться надежно зашифрованными данными. Данные о местонахождении каждой машины могут поступать командующим всех уровней, от командира взвода до руководства всей боевой операции.

Танки также оснащаются новыми цифровыми радиостанциями "Лыбидь К-2РБ", которые обеспечивают надежную защищенную от помех и перехвата связь на дистанции до 70 километров.

Таким образом, модернизация Т-64 до образца 2017 года позволяет значительно расширять его боевые возможности.