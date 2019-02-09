Швеция создала истребитель, который может сбивать российские военные самолеты

У новых истребителей есть необходимые для этого свойства.

Командующий шведскими ВВС Матс Хельгессон заявил, что истребитель Saab Gripen E может одерживать победу над российскими самолетами серии Су.

Об этом сообщает издание Business Insider, пишет ТСН.uа.

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Отмечается, что шведский истребитель не отличается максимальной боевой загрузкой, низкой заметностью или большой дальностью действия, но он превосходит конкурентов в сфере средств электронной борьбы и подавления вражеских радаров.

“У нас тут черный пояс”, - уточнил Хельгессон.

По словам командующего ВВС, недавно один из таких истребителей смог незаметно появиться у левого крыла “Тайфуна” именно за счет своей способности подавлять радиосигнал.

Напомним, 19 января российские военные самолеты заходили в воздушное пространство Швеции, нарушив ее воздушные границы.