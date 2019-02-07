National Interest: Украина продвинулась вперед с ракетами «Нептун», но вызовы еще впереди

Украинская программа модернизации армии идет с затруднениями, которые делают ее будущее неопределенным.

Киев тихонько развивает собственную оборонную промышленность с 2013 года. При этом, он ставит перед собой две цели: дополнить помощь от Вашингтона изготовленным дома оборудованием и стать игроком на экспортных рынках.

И каких успехов удалось достичь за последние пять лет? Один из самых амбициозных проектов по созданию украинской ракеты для борьбы с кораблями дает четкий срез прогресса, которого достигла Украина, а также вызовов, которые перед ней стоят. Об этом пишет National Interest.

Издание отмечает, что проект ракеты «Нептун» от конструкторского бюро «Луч» ставит за цель обеспечить Украину средствами для сдерживания военных сил России в Азовском море. Она оснащена 150-килограммовой кумулятивной осколочной боеголовкой. Ожидается, что ракету можно запускать с воздушных, наземных и морских платформ. Хотя первоочередное назначение «Нептуна» - усилить ракетную оборону на побережье Азовского моря.

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Максимальная дальность полета ракеты достигает 300 километров. А ее назначение – уничтожать суда водоизмещением до 5 тысяч тонн. То есть в основном ее мишени – это фрегаты. Издание отмечает, что эта спецификация звучит довольно знакомо. А все потому, что украинский «Нептун» - это немного модернизированная версия ракеты Х-35. Российская крылатая ракета была представлена в 2003 году. Она отличается более коротким размером и меньшей дальностью действия по сравнению с украинским «Нептуном». Но ключевые характеристики у них в основном совпадают. Украинская ракета в отличие от российской также оснащена инерционной системой наведения с активным поисковым радаром.

National Interest напоминает, что Украина принимала активное участие в производстве ракет Х-35, особенно двигателей Р95-300 для них. Поэтому не удивительно, что Киев обратился к уже имеющимся разработкам, производных от Х-35, вместо того, чтобы тратить большие средства на исследования и разработку абсолютно новых решений. Впрочем, это не означает, что у проекта «Нептун» не было проблем.

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По мнению издания, первая из них в том, что Украине нужно решить проблему с расходами на оборону. На протяжении последних лет она увеличивала бюджет. В 2018 году, к примеру, он составлял 3,1 миллиарда долларов. Впрочем, это все еще довольно скромная цифра. Проблема с финансированием частично компенсируется большим потоком финансовой, а с недавних пор и военной помощи. Но ресурсы Киева очень тонко «розмазаны» по целому ряду дорогостоящих оборонных проектов. Внешняя помощь усилила процесс модернизации армии Украины. Но стоит помнить и о том, что в случае ее сокращения Киеву придется приостановить ключевые для модернизации проекты.

Во-вторых, Украина до сих пор не решила проблемы с цепочкой поставок и производства, которые возникли из-за дипломатического разрыва с Россией. Если Х-35 и ее предшественники были продуктом масштабной экономики СССР, Украине теперь придется инвестировать в новые и потенциально менее эффективные производственные процессы, одновременно повторно используя старые советские компоненты, где это только возможно. Последний фактор особенно важен для ракет «Нептун», учитывая то, что они движутся благодаря модификации советского двигателя ТРДД-50.

Вместе с тем, Украина сильно продвинулась вперед с «Нептуном». В прошлом году Киев объявил, что провел успешные испытания ракеты. В частности, об этом говорил председатель СНБО Александр Турчинов. После испытаний, украинский эксперт в сфере обороны Сергей Згурец сказал украинским СМИ, что ракеты «Нептун» будут развернуты в ближайшие три года. Это поставит ракету в 10-летний цикл разработки. Такой же срок заняло создание оригинальной Х-35, которая была представлена в 2003 году.

В случае успеха «Нептун» станет ключевой технической и символической вехой в украинской программе разработки ракет. Вместе с тем, этот проект - яркая иллюстрация комплекса вызовов и неопределенности, с которыми столкнулся Киев на пути модернизации армии.