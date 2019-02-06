Франция начала разработку гиперзвукового оружия - СМИ

Создание такого оружия позволит Франции вступить в "гиперзвуковой клуб", отмечает издание.

Франция планирует разработать гиперзвуковое оружие и провести испытательный запуск в 2021 году.

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Страна уже запустила проект под названием V-Max, который нацелен на создание планирующего гиперзвукового боевого блока, развивающего скорость до 6 тысяч километров в час. Об этом сообщило издание The National Interest.

Также данный проект будет направлен на создание стратегического ядерного оружия, а его разработкой займется компания ArianeGroup.

Планируется, что первый испытательный полет V-Max произойдет в 2021 году.

В то же время National Interest сообщает, что, несмотря на то, что Франция обладает серьезными технологическими наработками и имеет развитую авиакосмическую промышленность, пять лет – слишком сжатый срок для создания гиперзвукового оружия.

Ранее военно-воздушные силы Франции провели имитацию миссии по ядерному сдерживанию, после того как США и Россия объявили о планах выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.