Российские подводные лодки отрабатывают "тайный ход" у берегов оккупированного Крыма

В Минобороны РФ сообщают, что учение проводится в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

Подводные лодки Черноморского флота РФ проводят учения на морских полигонах в Черном море вблизи временно оккупированного Крыма.

Как сообщается на сайте Минобороны РФ, в ходе учения одна из подлодок будет отрываться от слежки, осуществляемой другой.

«В период пребывания в подводном положении обе лодки должны идти с максимальной скрытностью. Чтобы исключить лишние шумы, перемещение экипажа внутри корабля ограничено. Акустик тщательно прослушивает море и выполняет поиск подводной лодки – противника», - говорится в сообщении.

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В Минобороны РФ сообщают, что учение проводится в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что в Севастополе командование Черноморского флота России приняло на вооружение малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», оснащенный крылатыми ракетами большой дальности «Калибр».

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.