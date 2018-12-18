Россия может использовать ударные вертолеты Ка-52 для уничтожения украинских систем ПВО - СМИ

Размещенные на авиабазе в оккупированном Крыму вертолеты Ка-52 могут представлять реальную угрозу для южный регионов Украины.

Российские ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", базирующиеся в оккупированном Крыму, в случае войны с Украиной направят на уничтожение ее приграничных наземных объектов противовоздушной обороны (ПВО).

К такому выводу пришел военный аналитик Бабак Тагвей после учений с участием российских вертолетов, пишет издание Defence Blog.

"3-я эскадрилья 39-го вертолетного полка армейской авиации практиковалась в подавлении средств ПВО, используя вертолеты Ка-52 из Джанкоя. Это означает, что в случае войны с Украиной данные 16 единиц Ка-52 могут быть использованы против объектов наземных средств ПВО, расположенных вблизи линии фронта", - написал эксперт в Twitter.

Как отмечает Defence Blog, пилоты Ка-52 во время миссий должны будут попасть в чужое воздушное пространство, чтобы найти и уничтожить системы запуска ракет класса "земля-воздух" и радары. Эта миссия важна, поскольку без нее другие самолеты окажуться практически беззащитны перед ракетами "земля-воздух".

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В условиях современной войны в течение первой недели предполагаемого конфликта на подавление средств ПВО противника отводится до 30 процентов вылетов боевой авиации.

Defence Blog добавляет, что размещенные на авиабазе в Джанкое в оккупированном Крыму вертолеты могут представлять реальную угрозу для южный регионов Украины.

Как сообщал УНИАН, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала проект резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей».

В резолюции выражается настойчивый призыв к Российской Федерации вывести войска из Крыма и прекратить оккупацию украинских территорий.

Также в резолюции высказано призыв к России прекратить преследовать коммерческие суда, а также ограничивать международное судоходство в Черном и Азовском морях.