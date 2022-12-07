Начало полномасштабной войны и ее ход лишний раз доказывают, что на всех звеньях государственного аппарата РФ царит хаос и наивность.

Русское военно-политическое руководство дало приказ копать траншеи в приграничных областях рядом с Украиной.

Как отмечает британская разведка, внутри Белгородской области уже начали укреплять позиции, возводя оборонительные сооружения. Также местные власти в некоторых регионах формируют "отряды самообороны".

"Существует реальная вероятность того, что российские власти разворачивают оборонительные сооружения на территории РФ для разжигания патриотических чувств. Это также иллюстрирует ложное убеждение некоторых лиц, которые утверждают, что существует реальная угроза вторжения в Россию", - предполагают в разведке Британии.

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В ведомстве также сделали вывод, что государственные деятели России вообще не умеют стратегически планировать. Начало полномасштабной войны и ее ход лишний раз доказывают, что на всех звеньях государственного аппарата РФ царит хаос и наивность.

"Беспристрастный официальный анализ почти наверняка часто подрывается склонностью к групповому мышлению и политически целесообразными выводами", - говорится в отчете разведки.

Российско-украинская война: последние новости

Генштаб ВСУ сообщил, что потери оккупантов среди личного состава приближаются к отметке в 93 000 безвозвратно погибших.

В России, тем временем, до сих пор продолжается мобилизация. Мужчины призывного возраста ищут возможность уклониться от призыва, прибегая к экстремальным поступкам.

Недавно ВСУ ударили в тыл врага, нанеся серьезные разрушения стратегической авиации РФ.